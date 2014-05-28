المعارضة السورية ترحب بوعد أوباما بزيادة دعمه

رحب الائتلاف السوري المعارض الأربعاء، بالوعد الذي قطعه الرئيس الأميركي باراك أوباما بزيادة دعم بلاده لمقاتلي المعارضة المناهضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال الائتلاف في بيان: "إن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية يرحب بإعلان الرئيس أوباما أنه سيزيد الدعم للمعارضة السورية التي تقدم أفضل بديل من الإرهابيين ونظام الأسد غير الشرعي".

وتابع، أن المعارضة ممتنة للدعم الأميركي للشعب السوري في نضاله ضد النظام، مشيرا الى أن هذه المساعدة المضاعفة تعكس الشراكة بين الولايات المتحدة والشعب السوري لوضع سوريا على طريق الانتقال الديموقراطي.

وقطع أوباما هذا الوعد الأربعاء، على المعارضة التي تواجه نظام الأسد والجهاديين المتطرفين.

وصرح الرئيس الأميركي في خطاب ألقاه في أكاديمية وست بوينت العسكرية في ولاية نيويورك، "سأعمل مع الكونغرس لزيادة الدعم لهؤلاء في المعارضة السورية الذين يقدمون أفضل بديل من الإرهابيين والديكتاتور الوحشي".

وتقتصر المساعدة الرسمية الأميركية للمعارضة السورية منذ بدء النزاع على مساعدة بمعدات غير قاتلة بقيمة 287 مليون دولار.

ولكن الثلاثاء أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن أوباما يستعد للإجازة للبنتاغون بتدريب معارضين سوريين معتدلين، ما يعكس مخاوف البيت الأبيض من ازدياد قوة المتشددين المرتبطين بالقاعدة.