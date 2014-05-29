لجنة مصالحة لداريا.. الانسحاب والمعتقلون أهم محاورها

أرسل نظام الأسد لجنة مصالحة تابعة له إلى مدينة داريا بالغوطة الغربية للعاصمة دمشق للتفاوض مع كتائب المعارضة المسلحة والمجلس المحلي حول قبول هدنة مع نظام الأسد.

وتضمنت اللجنة أشخاصاً من أهالي المدينة والمحسوبين على نظام الأسد، والتي قابلت جهات من القصر الجمهوري قبل دخولها إلى المدينة حاملة معها بعض البنود للتفاوض بخصوص الهدنة، حيث أوضحت تلك اللجنة أنه ليس لديها عرض محدد، وأنها ليست مسؤولة عما سبق من مفاوضات أو تواصل بخصوص الهدنة، وأنها تريد نقل الصورة من الداخل لإيصالها إلى جهة في القصر الجمهوري مفوّضة بخصوص ملف داريا ومن البنود التي طلبها نظام الأسد، تم التأكيد من طرف لجنة التفاوض على الحرص على الوصول إلى اتفاقية مناسبة، والتأكيد على أمرين رئيسيين:

١- انسحاب الجيش من داريا، بحيث يتمكن الأهالي من العودة إلى بيوتهم.

٢- الإفراج عن المعتقلين الموجودين داخل سجون الأسد.

وإبقاء باب التفاوض مفتوحاً حول تفاصيل هذين الأمرين وغيرهما من الأمور.

فيما كان ردّ لجنة المفاوضات الداخلية من المدينة أن:

- انسحاب كتائب المعارضة المسلحة من مدينة داريا غير وارد على الإطلاق، ويمكن التفاوض على إعادة انتشار جزئي حسب ما يراه النظام مناسباً.

- بقاء الجيش الحر في داريا غير وارد، فمن أراد تسوية وضعه فله ذلك (بشرط ألا يكون محكوماً قبل الثورة)، ومن أراد الخروج إلى منطقة أخرى (القدم مثلا..) فيتم تأمين خروجه، ويمكن أن يبقى عدد محدود من الجيش الحر ضمن ترتيب معين مع النظام.

- فيما يخص المعتقلين والمواضيع الأخرى تناقش في حال خروج لجنة من داريا لمقابلة النظام، ورفض دخول لجنة من النظام إلى داريا أو إلى نقطة في محيطها.

هذا وطلبت لجنة التفاوض بوادر من طرف النظام تدل على جديته مثل وقف القصف على المدنيين والإفراج عن عدد من المعتقلين.