نائب أردني يتحدى الأسد: جيشنا يصل دمشق في 3 ساعات

تحدى النائب الأردني، وصفي الزيود، النظام السوري بقوله إن الجيش الأردني يمكنه الوصول إلى دمشق خلال ثلاث ساعات.

ونقلت وكالة أنباء "عمون" الأردنية، عن النائب قوله "لو كانت المسألة استعراضاً للقوة فإن بإمكان الجيش الأردني الوصول إلى دمشق خلال 3 ساعات".

وجاءت تصريحات النائب، تعليقاً على قيام قوات الأسد بمناورات عسكرية قرب الحدود مع الأردن، وحرصت على التنويه بسياسة الدبلوماسية الهادئة للملك عبدالله، والتي انتهجتها الحكومة الأردنية بهدف الوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة المندلعة منذ ثلاث سنوات في سوريا.

كما أيد النائب قرار الأردن بطرد سفير الأسد في عمان اللواء بهجت سليمان، واعتبر أن القرار جاء رداً على إساءة السفير للأردن، وليس ضد الدولة السورية، على حد تعبيره.

وأضاف النائب الزيود أن سليمان أساء كثيراً للأردن، ولم يتقيد بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية المعروفة، ولذلك أبدت القواعد الشعبية ارتياحها لقرار طرد السفير سليمان.

من جانبها، رفضت الحكومة الأردنية ربط قرارها طرد السفير السوري بهجت سليمان من عمّان، بموقف الأردن من الأزمة السورية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة لـ"العربية" في وقت سابق، إن قرار طرد السفير السوري بهجت سليمان من عمّان لا يعني تغييرا في سياسة الأردن تجاه سوريا والأزمة السورية.