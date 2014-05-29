هيثم المالح: انتخابات بشار الأسد مسرحية

قال هيثم المالح، رئيس الدائرة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في مؤتمر صحافي عقده الائتلاف رداً على الانتخابات التي يجريها الأسد، إن 5 ملايين ونصف المليون سوري بحاجة لمساعدة.

وأكد المالح عدم شرعية انتخابات السلطة الحاكمة في سوريا وبطلانها، وأن الانتخابات التي يجريها بشار الأسد مسرحية.

وذكر أرقاما حول سوريا بأن 1939 مجزرة حدثت منذ بدء الثورة، ووصل عدد ضحايا الأسد إلى 200 ألف ضحية، وثق منهم 150 ألفا منذ بداية الثورة.

وأشار إلى أن النظام يسيطر على نحو 30% من سوريا فقط.

وحول جنيف، قال المالح إن الأسد نسف أي مفاوضات مستقبلية بإجرائه الانتخابات، وطلب من السوريين تنظيم احتجاجات أمام سفارات إيران وروسيا في العالم.