سوريا.. "داعش" يعدم 15 شخصاً بينهم أطفال ونساء

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإقدام تنظيم "داعش" الإرهابي على "إعدام" 15 شخصا، بينهم نساء وأطفال عبر رميهم بالرصاص، في مدينة الحسكة (شمال شرق سوريا) من دون أن تتضح بعد أسباب ذلك.

وذكر المرصد أن 15 شخصا، هم سبعة أطفال وفتى وثلاث نساء وأربعة رجال "أعدموا رميا بالرصاص في قرية التليلية بالريف الغربي لمدينة رأس العين (سري كانيه) في محافظة الحسكة"، مشيرا إلى أن عناصر من "داعش الإرهابي" نفذوا الإعدام "بعد اقتحام القرية".

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، أن سبب القتل "غير واضح"، معتبرا الأمر "جريمة حرب".

قصف متواصل على حلب

فيما واصل الجيش النظامي السوري، الخميس، قصفه الجوي على أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب (شمال)، وارتفع عدد القتلى في المدينة نتيجة هذه الغارات إلى أكثر من 70 منذ بداية الأسبوع.

وقال المرصد في رسائل إلكترونية متتالية إن الطيران الحربي نفذ غارات على أحياء عدة في شرق حلب، بينما ألقى الطيران المروحي في طلعات عدة براميل متفجرة على بعض هذه الأحياء، ما تسبب بمقتل رجلين في سوق قرلق في حي الشعار.

والأحياء المستهدفة هي بالإضافة إلى الشعار، باب النيرب وقاضي عسكر والليرمون وبني زيد ومساكن هنانو وعين التل وطريق الباب وحي الهلك وبستان القصر وبستان الباشا.

ويشن الطيران السوري منذ منتصف ديسمبر، هجمات مكثفة على مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها، ما أدى إلى مقتل المئات، غالبيتهم من المدنيين، ودفع آلاف العائلات إلى النزوح.