براميل متفجرة تحمل غازات سامة على اللطامنة بريف حماة

سجلت الهيئة العامة للثورة عشرات حالات الاختناق بين سكان مدينة اللطامنة في ريف حماة جراء قصف النظام السوري لها بغاز الكلور.

كما أفادت الهيئة العامة للثورة بأن قوات النظام استهدفت بصواريخ أرض أرض بلدة المليحة في الغوطة الشرقية، تزامناً مع تجدد القصف العنيف على المنطقة الشمالية لمدينة داريا.

وأفادت شبكة شام بدورها بأن قوات النظام تواصل قصفها بالدبابات والمدفعية الثقيلة على مدينة تلبيسة في ريف حمص.

وفي حلب سقط عدد من القتلى والجرحى جراء القصف بالطيران الحربي الذي استهدف طريق الكاستيلو ومدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي.

وفي حلب أيضاً استهدف النظام ببراميله المتفجرة حي مساكن هنانو وجبل الحيدرية.

وأفادت لجان التنسيق عن قصف بالدبابات على بلدة النعيمة، فيما يستمر القصف بالبراميل المتفجرة على مدينة أنخل.

أما شمالاً فتتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام في محيط برج 45 بريف اللاذقية.