مسؤول أمني سوري يؤجل محاكمة ميشال سماحة

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، الجمعة، إلى الخامس من ديسمبر، جلسة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة المشاركة في مخطط تفجير بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، بسبب غياب رئيس جهاز الأمن الوطني السوري، اللواء علي مملوك، المتهم في القضية، بحسب ما ذكر مصدر قضائي.

وقال المصدر إن الجلسة انعقدت لوقت قصير، تبين خلالها أنه "لم يتم تبليغ اللواء علي مملوك" الصادرة في حقه مذكرة توقيف غيابية في القضية.

وأوضح المصدر أن شركة البريد اللبنانية "ليبان بوست" كان يفترض أن تقوم بإيصال التبليغ إلى مملوك، لكنها لم تتمكن من ذلك، بسبب تردي الوضع الأمني" في سوريا.

وعلى الإثر، أرجأ القاضي المحاكمة إلى الخامس من ديسمبر "حتى يتم التبليغ"، وهو الإرجاء الثالث للمحاكمة منذ أن بدأت في يونيو 2013.

وفي 20 فبراير 2013، صدر قرار اتهامي في حق سماحة ومملوك "في قضية نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها، وقتل شخصيات سياسية لبنانية، ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين"، على الحدود بين سوريا ولبنان، وطلب القرار عقوبة الإعدام للمتهمين.

والوزير سماحة موقوف منذ أغسطس الماضي، بعد أن ضبطت القوى الأمنية المتفجرات التي كانت ستستخدم في المخطط في سيارته، بينما أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية في حق علي مملوك.

وسماحة وزير ونائب سابق معروف بقربه من النظام السوري، وكان يمضي جزءا كبيرا من وقته في دمشق. كما كان يعتبر من رجال السياسة الأقوياء خلال فترة الهيمنة السورية على لبنان في الثمانينات والتسعينات قبل انسحاب الجيش السوري من لبنان في أبريل 2005 تحت ضغط الشارع والمجتمع الدولي، إثر اتهام دمشق بالتورط في قتل رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري.