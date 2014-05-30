مقاتل من "داعش" يمتدح الأسد ويشتم الثوار

أظهر فيديو بثه ناشطون على الإنترنت، أحد مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي وهو يمدح بشار الأشد ونظامه، نازلاً بالشتائم في حق الثوار في منطقة منبج بمحافظة حلب.

وقال هذا المقاتل الذي ظهر ملثماً، ويخطب في جمع من الناس، في منبج "والله إن جند بشار الأسد أشرف من هؤلاء الكلاب. والله بشار الأسد لم يفعل ما فعل هؤلاء، قتلوا المهاجرين، واغتصبوا نساء المهاجرين، ومن أجل ماذا فعلوا هذا، من أجل المال".

واللافت في حديث هذا المقاتل المنتمي إلى "داعش" عدم وصف بشار الأسد بأي وصف مشين، كلقب "مجرم" أو "القاتل"، بينما وصف مقاتلي المعارضة من الأطياف المتشددة بـ"الكلاب".

ويعيد هذا الفيديو إلى الأذهان شكوك كثير من المتابعين، بوجود علاقة بين تنظيم "داعش" الإرهابي ونظام بشار الأسد.