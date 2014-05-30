"داعش" يخطف 200 كردي في شمال سوريا

خطف عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" حوالي مئتي مواطن كردي من بلدة في ريف حلب في شمال سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.

وقال المرصد في بريد إلكتروني إن "مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام خطفوا يوم أمس (الخميس) ما لا يقل عن 193 مواطنا كرديا تتراوح أعمارهم بين 17 و70 عاماً من بلدة قباسين في ريف مدينة الباب في محافظة حلب".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أوضح مدير المرصد السوري، رامي عبدالرحمن، أن "أسباب الخطف مجهولة، لكن مثل هذه الأعمال تتكرر في المناطق التي تسيطر عليها الدولة الاسلامية"، مشيرا إلى أن السبب "قد يكون لطلب فدية، أو لاتهام المعتقلين بأنهم موالون لتنظيم كردي معين، أو لمخالفتهم شريعة الإسلام".

وأشار إلى أن "الدولة الإسلامية في العراق والشام" غالبا ما تنفذ عمليات قتل عشوائية بحق عدد من معتقليها.

وتسيطر "الدولة الإسلامية في العراق والشام" على كامل محافظة الرقة في شمال سوريا، وعلى بعض المناطق في محافظات الحسكة (شمال شرق)، ودير الزور (شرق)، وبعض أجزاء من الريف الشمالي الشرقي لحلب (شمال).

وتخوض فصائل المعارضة المسلحة معارك مع "الدولة الإسلامية في العراق والشام" منذ يناير، وتتهمها بأنها متواطئة مع النظام.

ويسعى تنظيم "داعش" إلى إقامة "دولته" على المنطقة الممتدة من الرقة شمالا إلى الحدود السورية العراقية في الشرق.