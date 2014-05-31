الائتلاف السوري: "داعش" مجرم وعدو لثورة السوريين

أدان الائتلاف الوطني السوري بشدة عمليات الإعدام التي ارتكبها تنظيم "داعش" بحق أربعين مدنياً قرب مدينة رأس العين بريف الحسكة.

وشدد الائتلاف على أن داعش عدو للشعب السوري ومتواطئ ضد ثورته المطالبة بالحرية والعدالة والكرامة .

وأكد الائتلاف على ضرورة تقديم الدعم للجيش الحر كي يتمكن من حماية المدنيين، والدفاع عنهم ضد تجاوزات تنظيم داعش الذي وصفه بالمجرم، وكذلك الإجرام اليومي الذي تنفذه قوات النظام.

يأتي هذا بعد أن تكاثرت انتهاكات تنظيم داعش الإرهابي، من صلب وقتل وتصفية للمدنيين والثوار، في حين تتعالى أصوات عدد من المناطق والأحياء التي يسيطر عليها التنظيم، معترضة على انتهاكات دولة العراق والشام، وفرضها لقوانينها الخاصة على السكان والمدنيين.

أما آخر فظاعات التنظيم فتمثل في إقدامه على خطف حوالي 200 مواطن كردي من بلدة في ريف حلب في شمال سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الجمعة.