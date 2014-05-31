مجزرة جديدة بالبراميل المتفجرة في "بستان القصر" بحلب

قُتل 20 مدنياً على الأقل وجُرِح آخرون في قصف بالطيران السوري على حي بستان القصر بحلب مساء أمس الجمعة. وقال مصدر محلي من الحي إن برميلاً متفجراً سقط على بستان القصر، وعندما هرع الأهالي لإنقاذ الضحايا تم استهدافهم بصاروخ فراغي.

وبحسب المصدر فإن عدداً من المباني في الحي أصبحت ركاماً، وما زال البحث جارياً عن مصابين أحياء تحتها.

وتعرض حي بستان القصر خلال الأيام الخمسة الماضية لغارات جوية يومية، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات حتى الآن.

وكانت معلومات متقاطعة تواردت نقلاً عن مسؤول من النظام ومصادر من المعارضة بأن قوات الأسد وشبيحته هددوا الحي بـ"الإبادة" في حال لم يفتح معبر كراج الحجز من جانب حلب الثورة.