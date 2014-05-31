نظام الأسد يدك مدناً وبلدات بالطائرات والبراميل

يواصل النظام السوري دك مدن وبلدات بالطائرات والصواريخ والبراميل المتفجرة، فضلا عن القصف المدفعي، وذلك في ريف دمشق وحمص وحماة وإدلب وغيرها.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية، اليوم الجمعة، أن ريف إدلب تعرض لعدد من الغارات الجوية التي استهدفت معرة النعمان ومعرشمشة.

كما نفذ الطيران الحربي السوري قصفا على مسجد في مدينة كفرزيتا بريف حماة.

وسقط قتلى وجرحى ودمار كبير في مدينة اعزاز بريف حلب من جراء قصف الطيران الحربي المدينة بالصواريخ الموجهة.

وفي ريف دمشق، قصفت دبابات النظام أطراف بلدة زبدين، وشن الطيران الحربي غارة جوية على بلدة المليحة.

وإلى ذلك، ذكرت لجان التنسيق المحلية، أمس الخميس، أن حماة تعرضت لقصف عنيف بالبراميل المتفجرة من الطيران الحربي، استهدف مدينتي اللطامنة ومورك.

كما دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام على الجبهة الشمالية لمدينة داريا في ريف دمشق، وشملت الاشتباكات تبادل قصف مدفعي بين الجيش الحر وقوات النظام. وقصف النظام مدينة داريا أيضا بالبراميل المتفجرة.

وشن الطيران الحربي غارة جوية على مسجد مدينة كفر زيتا في محافظة حماة أثناء صلاة الجمعة أمس.

وتعرضت بلدتا معرة النعمان ومعرشمشة في إدلب إلى غارة جوية من جانب طيران النظام.