"داعش" الإرهابي يتقدم في ريف دير الزور الشرقي

سيطر تنظيم دولة العراق والشام "داعش"، على أجزاء واسعة من مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي بعد معارك مع كتائب الثوار.

وأوضح ناشطون، السبت، أن "داعش" سيطر على كامل البصيرة باستثناء مدرسة البنات والجبل المطل على المدينة، حيث يتحصن الثوار هناك، مضيفين أن دخول البصيرة تم بعد عملية التفاف قام بها التنظيم الإرهابي من جهة نهر الخابور ليسيطر في البداية على جسر المدينة، ثم على بقية أحياء البصيرة، ما أدى إلى مقتل ثمانية عناصر من الثوار.

وبالمقابل، استهدف الثوار المركز الثقافي في البصيرة حيث يتمركز عناصر من تنظيم داعش، وفي الريف الشرقي أيضا، بسط تنظيم الدولة سيطرته على قرى ابريهة والدحلة والصبحة بعد معارك مع الثوار استمرت ثلاثة أيام.

وعلى صعيد آخر، تعرض قياديان في كتائب الثوار لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل مسلحين مجهولين في مدينة دير الزور، كما نجا قيادي آخر في مدينة البوكمال من محاولة اغتيال مماثلة إثر استهداف سيارته فجر السبت في المدينة.