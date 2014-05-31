عنصر من "فتح الانتفاضة" الفلسطينية يقاتل مع الأسد

تمكن الثوار في حي جوبر الدمشقي من سحب عدة جثث لعناصر الميليشيات التي تقاتل بجانب نظام الأسد، من بينها جثة أحد عناصر حركة "فتح الانتفاضة" الفلسطينية، بعد معارك أوقعوا خلالها عددا كبيرا من القتلى في صفوف قوات الأسد والميليشيات الموالية له.

يذكر أن "فتح الانتفاضة"، انشقت عن ياسر عرفات عام 1983، برعاية من دمشق وبرئاسة أبو موسى أبو خالد العملة، وأدى الانشقاق الذي أيدته سوريا إلى نشوب عدة معارك في البقاع وطرابلس ضد الموالين لياسر عرفات.

وكشف الناشطون أن المقاتل الفلسطيني الجنسية الذي وقع في المعارك اسمه فندي أحمد علي، وهو من مقاتلي "حركة التحرير الوطني الفلسطيني" أو "فتح الانتفاضة" ومن ساكني منطقة السيدة زينب. وعُثر بحوزة المقاتل على بطاقة الحرس الجمهوري التابعة لقوات الأسد.

وهذه تعد سابقة في سجل المقاتلين الفلسطينيين الداعمين لقوات الأسد، إذ اقتصر دعم الفصائل الفلسطينية للنظام على "الجبهة الشعبية" التابعة لأحمد جبريل، والتي يلعب عناصرها دورا في القتال ضد الثوار، خاصة في مخيم اليرموك، حيث يشاركون في حصار سكان المخيم من فلسطينيين وسوريين.