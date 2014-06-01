أحداث سوريا اليوم بالفيديو

تعرض ريف دمشق، وخاصة مدينة الزبداني ومنطقة المزارع في مخيم خان الشيح، اليوم الأحد، لقصف عنيف بالمدفعية والبراميل المتفجرة.

أما الثوار فاستهدفوا نقاط تمركز لقوات الأسد في قريتي قنصار والدخانية في ريف دمشق.

كما استهدف مقاتلو "الجبهة الإسلامية"، بقذائف الهاون، مقرات جيش النظام في محيط بلدة المليحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

كما اشتبك مقاتلو "الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام" مع جيش النظام على جبهة بلدة المليحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وفي دمشق نفسها، قصفت قوات النظام حي القابون، فيما استهدف الثوار الأبنية التي تتمركز بها قوات الأسد بالدخانية محققين إصابات مباشرة.

أما في ريف درعا، فألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على بلدات انخل ونوى والغارية الغربية.

وفي دير الزور، سيطر مقاتلو "مجلس شورى المجاهدين" على قرية حلطة بريف دير الزور الشرقي بعد اشتباكات مع عناصر "داعش" الإرهابي.

وفي سياق آخر، وقعت اشتباكات عنيفة بين فصائل المجاهدين وقوات الأسد في مدينة المليحة في حماة.



كما ألقى طياران النظام براميل متفجرة على الأراضي الزراعية في بلدة لطمين بريف حماة الشمالي.



واستهدف طيران النظام أيضاً بلدة تلبيسة في ريف حمص بعدة غارات جوية، وبالقصف المدفعي المكثف.

أما في ريف ادلب، وخاصةً في منطقة "جبل الأربعين" فوقعت اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام في قمة الجبل، فيما قصف النظام بلدة "الهبيط" بالبراميل المتفجرة.



وفي سياق متصل، نفذ الطيران الحربي بالخطأ غارة جوية على منطقة انتشار لجيش النظام جنوب شرق معرة النعمان بريف إدلب.

وفي "جسر الشغور" في ريف إدلب، استهدف مقاتلو "جبهة ثوار سوريا" نقاطا للنظام مستخدمين الأسلحة الرشاشة، فيما قام طيران النظام بغارة على المنطقة وألقى البراميل المتفجرة على مشارف المدينة.

وفي حلب، سقط العديد من الجرحى، في عدة أنحاء في ريف حلب إثر قصف الطيران الحربي المنطقة بالمدفعية وبالصواريخ والبراميل المتفجرة. أما الجيش الحر فاستهدف معاقل جيش النظام بمدفع محلي الصنع في "الخالدية" بحلب.

وفي اللاذقية، دارت اشتباكات متقطعة بين الثوار وقوات النظام في محيط قمة تشالما بريف اللاذقية.