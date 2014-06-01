الثوار يسيطرون على مناطق واسعة في ريف دير الزور

سيطرت كتائب الثوار الأحد على مناطق واسعة في ريف دير الزور الغربي، وذلك بعد معارك وصفت بالعنيفة مع تنظيم دولة العراق والشام أسفرت عن مقتل 18 من عناصر التنظيم، فيما قتل ثلاثة من الثوار.

وأفاد ناشطون أن كتائب الثوار سيطرت على قرى الحسينية والجنينة ومحيميدة والحصان وحوايج بومصعة وزغير جزيرة وحطلة إضافة إلى بلدتي الكسرة والصعوة في الريف الغربي، مضيفا أن الثوار قطعوا طرق إمداد التنظيم إلى الرقة بعد سيطرتهم على هذه القرى والبلدات.

من جهة أخرى، تمكن الثوار من التقدم داخل مدينة دير الزور بعد الالتفاف على مواقع التنظيم، حيث سيطروا على دوار الحلبية الواقع على المدخل الشمالي الشرقي للمدينة.

وكان تنظيم الدولة انسحب أمس السبت من بلدتي مراط والصالحية بعد اشتباكات مع الثوار في المنطقة.

وفي الأثناء، تشهد منطقة مفرق الطابية في الريف الشرقي اشتباكات بين كتائب الثوار وعناصر التنظيم، فيما تتواصل المعارك في بلدة البصيرة، وسط تبادل للقصف المدفعي من الجانبين، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

ويشار إلى أن كبرى الفصائل الثورية بما فيها الجبهة الإسلامية وجبهة النصرة أعلنت في وقت سابق عن تشكيل تجمع جديد تحت اسم “مجلس شورى مجاهدي الشرقية” يضم الفصائل المقاتلة في محافظة دير الزور بهدف توحيد جهود القتال فيما بينها ضد قوات الأسد من جهة وتنظيم دولة العراق والشام من جهة أخرى.