لندن تعتقل شخصين "مشتبهين بالإرهاب" في سوريا

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت شخصين في مطار هيثرو، اليوم السبت، للاشتباه في صلتهما بأنشطة "إرهابية" في سوريا.

واعتقل شاب (19 عاما) للاشتباه في "أنه كان يعد لأعمال إرهابية" تتصل بسوريا، وآخر (20 عاما) للاشتباه في "إرسال مواد إلى الخارج بغرض مساعدة الإرهاب في سوريا".

وأفاد متحدث من الشرطة بأنه لا صلة بين عمليتي الاعتقال.

ونفذ عمليتي الاعتقال ضباط من وحدة قيادة مكافحة الإرهاب، لكن الشرطة قالت إن ضبط الشاب البالغ من العمر 19 عاما لم يكن ردا على أي خطر أو تهديد فوري.

وتتخوف عواصم غربية من توابع مشاركة مواطنين في أعمال عنف في سوريا، وعودتهم إلى بلادهم لتنفيذ عمليات في الداخل.