الثوار يستعيدون السيطرة على مزارع في المليحة

تمكن الثوار من استهداف فرع الأمن العسكري في درعا التابع للنظام، الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد من الجرحى في صفوف من كانوا بداخله في ظل اشتباكات عنيفة، وفي ريف دمشق تواصلت الاشتباكات بين الثوار وقوات النظام، خاصة على جبهة المليحة. إضافة إلى قصف النظام لمختلف مدن وبلدات حلب بالبراميل المتفجرة.

واشتدت المعارك على جبهة المليحة بين قوات النظام والثوار الذين تمكنوا هذه المرة من استعادة السيطرة على مزارع في المنطقة كانت تحت سيطرة النظام في الغوطة الشرقية بريف دمشق محققين إصابات مباشرة في صفوف عناصر الأسد، بحسب شبكة شام الإخبارية.

تزامنت هذه التطورات مع استمرار هجمات قوات النظام في جبهة أخرى من ريف دمشق، حيث أفادت لجان التنسيق المحلية أن قوات الأسد قصفت بالمدفعية الثقيلة منطقة الوعرة وأطراف بلدة عين البيضا في المقيليبة بريف دمشق تزامنا مع اشتباكات عنيفة.

أما في العاصمة دمشق فقد شهد حي جوبر اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة تزامنا مع قصف مدفعي عنيف طال معظم المنازل، ما أدى إلى إحراق عدد كبير منها، إضافة إلى تدمير المزيد من المحال التجارية.

وفي ريف حماة نجح الجيش الحر في استهداف مواقع لقوات النظام بالصواريخ في تل عبد العزيز والقبيات، إضافة إلى استهداف قرية لحايا بريف حماة الشمالي بعدد من الغارات، أدى إلى حركة نزوح للأهالي من المنطقة. وأيضا في ريف حماة الشمالي تعرضت مناطق عدة لإلقاء البراميل المتفجرة كزور الحيصة وأطراف قرى لطمين وغيرها.

وأفادت شبكة شام الإخبارية عن سقوط عدد من الجرحى جراء استهداف قوات النظام بالبراميل المتفجرة حي بستان القصر في حلب. كذلك مساكن حي هنانو بدورها تعرضت لقصف بالبراميل المتفجرة أدى إلى دمار هائل في المنازل بالتزامن مع اشتباكات عنيفة، وفي قرية الفدين بريف دير الزور الشمالي تمكن الثوار من قتل عدد من عناصر تنظيم داعش اثر محاولتهم اقتحام المنطقة. كما واصلت قوات النظام قصفها بالبراميل المتفجرة لكل من بلدة الهبيط وقرية عابدين في ريف ادلب الجنوبي بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام.