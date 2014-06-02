الجربا: النظام ينوي تنفيذ تفجيرات أثناء الاقتراع

حذر رئيس الائتلاف السوري أحمد الجربا السوريين من النزول إلى صناديق الاقتراع غداً الثلاثاء أثناء انتخابات الرئاسة التي دعا لها النظام السوري.

وأكد الجربا، في رسالة وجهها إلى السوريين عشية الانتخابات، نية النظام السوري تنفيذ سلسلة من التفجيرات في عدد من مراكز الاقتراع بالإضافة لقصف التجمعات، مستعيناً بعصاباته المنتشرة في سوريا.

ووصف خطط النظام السوري هذه بـ"القذرة"، موضحاً أن المُراد منها هو "تصدير رسائل للعالم بدماء السوريين". لذا طالب الجربا السوريين بالتزام منازلهم غداً.

وفي سياق متصل، وصف الجربا الانتخابات الرئاسية التي يجريها نظام الأسد بـ"المسرحية الهزلية"، مؤكداً أن هذه الانتخابات يتم إجراؤها فوق بحر من دماء السوريين.

واعتبر رئيس الائتلاف السوري أن النظام لم يتعلّم من دروس الفترة الماضية سوى القتل والدمار. وختم قائلاً: "العصابة لا يمكن أن تصنع دولة مؤسسات.. السفاح لا يصبح رئيساً شرعياً".