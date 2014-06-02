إيران وموزمبيق مع 7 دول ستراقب انتخابات سوريا

أعلن مسؤول إيراني الأحد، أن وفوداً من 9 بلدان حليفة لدمشق ستشرف الثلاثاء على مجريات الانتخابات الرئاسية في سوريا والتي تعتبرها المعارضة "مهزلة ديموقراطية".

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، إن ممثلين من: اوغندا وزيمبابوي وبوليفيا والفيليبين وفنزويلا وطاجيكستان سيرافقون الاثنين وفدا من النواب الإيرانيين.

وأضاف أن نوابا من روسيا ولبنان وصلوا الى سوريا، وذلك إثر مؤتمر في طهران جمع وفق السلطات ممثلين لثلاثين بلدا تدعم نظام الرئيس بشار الأسد.

وتنتهي الأحد مهلة الحملات للانتخابات الرئاسية السورية المقررة في الثالث من حزيران/يونيو، والتي لا يواجه فيها الرئيس الأسد أي منافسة فعلية، وتنظر إليها المعارضة والدول الغربية على أنها "مهزلة".

