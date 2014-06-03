ثوار دمشق وريفها: لن نستهدف المراكز الانتخابية

أصدرت الكتائب العسكرية الفاعلة في دمشق وريفها، بياناً يؤكد أن المراكز الانتخابية لن تكون هدفاً لأي عملية عسكرية، وأشارت إلى أن القرار جاء انطلاقاً من قرار الحر بتحييد المدنيين عن دوائر الصراع.

وأكد البيان أن الأسد أجبر الشعب على المشاركة في مهزلته الانتخابية، مستغلاً قوت يومهم وأمنهم، وأنه وحرصاً من الجيش الحر على السلامة العامة والتخوف من مكر النظام، فإن الحر يحذر من غدر النظام باستهدافه مراكز الاقتراع، وبالتالي ينبه الحر الأهالي بضرورة توخي الحذر بالتوجه لتلك المراكز.

وقال البيان: " إن من عجيب الأمر أن يكون جل شعبنا بين شهيد وجريح ومفقود وأسير ومشرد، وأن تُدار رحى الانتخابات دون الاكتراث بآلامه ومصابه".

وأكد البيان عدم شرعية هذه الانتخابات وبطلانها وفق جميع القيم والأعراف الإنسانية، وختم: "نعلن أن مراكز الانتخابات لن تكون هدفاً لأي عملية عسكرية انطلاقاً مما قررناه من تحييد المدنيين عن دوائر الصراع، ونهيب بإخواننا الثوار الالتزام بذلك، فلن نجمع على أهلنا إكراه النظام لهم على المشاركة واستهداف هذه المراكز".

يذكر أن الكتائب التي أصدرت البيان هي "الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام - فيلق الشام - جيش المجاهدين - الجبهة الإسلامية".