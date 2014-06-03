بالفيديو.. آخر التطورات الميدانية بسوريا

واصلت قوات النظام قصفها لعدد من المدن والبلدات السورية بمختلف أنواع الأسلحة، خاصة في العاصمة دمشق وريفها، إضافة إلى إحراق منازل المواطنين في حماة الذين لم يتوجهوا إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ففي العاصمة دمشق أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن قوات النظام قصفت معظم أحيائها بالطائرات والمدفعية الثقيلة كحي جوبر شرق العاصمة، فيما سقطت قذائف هاون على أحياء العباسيين وباب توما والبرامكة والقصاع ومطار مزة العسكري وساحة الأمويين وعدة مناطق أخرى وسط دمشق.

أما في ريف دمشق فقد تعرضت بلدة عين ترما لقصف بالصواريخ، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وإحراقها، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام على جبهة بلدة المليحة بريف دمشق.

وفي ريف حمص الشمالي تمكن الثوار من إسقاط طائرة حربية كانت نفذت غارات عدة على المنطقة، وذلك بعد سيطرتهم على قلعة أم شرشوح إثر مواجهة عنيفة مع قوات النظام وتمكنوا خلالها من أسر عدد منهم.

هذا وسقط عدد من الجرحى بعضهم في حال الخطر إثر استهداف النظام مدينة تلبيسة بريف حمص بالمدفعية الثقيلة.

هذا وتمكن الجيش الحر من استهداف مركزين عسكريين للنظام في حماة واستعادة السيطرة على قرية تل صلبا بريف حماة الغربي بعد اشتباكات عنيفة.

غارة جوية على قرية الجبين بريف حماة الشمالي

الطيران المروحي يلقي بالحاويات على مدينة نوى

رصد الطيران المروحي من قبل مجاهدي جبهة الشام

رصد الطيران الحربي من قبل مجاهدي جبهة الشام

حمص قرب الدمار نزرع الخضروات و الحشائش

حمص الثوار في مراحل تنقلهم من جبهة إلى اخرى في الخطوط الأمامية

تحليق مكثف للطيران الحربي فوق سماء العاصمة دمشق

لحظة استهداف القرية بالطيران الحربي بالتزامن مع الاشتباكات الدائرة هناك حول تل القرية

درعا آثار الدمار الهائل بالمنازل بسبب استهداف مدينة جاسم بالبراميل المتفجرة

نسف رتل كان متوجه لتشييع أحد قادة حزب الله في بصرى الشام

الجيش الحر يستهدف بقذائف الهاون قوات النظام في محيط بلدة عزان بريف حلب الجنوبي

الطيران المروحي يلقي براميل متفجرة على مدينة كفرزيتا بريف حماة الشماليّ

الدخان المتصاعد جراء قصف قوات النظام حي العمال في مدينة ديرالزور

ريف دمشق دوما مظاهرة للاهالي رافضة لانتخابات نظام بشار

ريف دمشق دوما مظاهرة للاهالي رافضة لانتخابات نظام بشار

دمار في منازل المدنين إثر قصف قوات النظام بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي

جيش النظام يقصف بالمدفعية الثقيلة مدينة الحولة في ريف حمص الشمالي