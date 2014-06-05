الائتلاف: الانتخابات غير شرعية.. وروسيا تشيد بها

اعتبرت المعارضة السورية الخميس أن الانتخابات التي أفضت إلى إعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد "غير شرعية"، مؤكدة استمرار "الثورة" ضده، وذلك في بيان للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة.

وجاء في البيان "يؤكد الائتلاف الوطني السوري أن هذه الانتخابات غير شرعية ولا تمثل الشعب السوري، كما يؤكد الائتلاف أن الشعب مستمر في ثورته حتى تحقيق أهدافها في الحرية والعدالة والديمقراطية".

بينما قالت روسيا اليوم الخميس إن المراقبين يرون أن انتخابات الرئاسة السورية التي فاز بها الرئيس بشار الأسد كانت حرة ونزيهة وشفافة وانتقدت رد فعل الدول الغربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشفيتش "ترى موسكو الانتخابات كحدث هام يحمي استمرار عمل مؤسسات الدولة في سوريا".

وأضاف أن "رد الفعل المسيّس" لبعض الدول "يسبب خيبة أمل".