مجلس الشعب السوري يعلن فوز الأسد بالرئاسة بـ88.7%

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري جهاد اللحام فوز بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية، وحصوله على الأغلبية المطلقة، حيث حصل على نحو 10 ملايين صوت من واقع 11 مليوناً ونصف المليون شاركوا في الانتخابات.

وأشار اللحام إلى أن الأسد فاز بنسبة 88.7%، مشيراً إلى أن منافسيْه حسان النوري حصل على 4.3% من الأصوات، فيما حصل النائب ماهر حجار على 3.2% من الأصوات، وهي نسبة أقل من نسبة الأصوات الباطلة.

وكانت المحكمة الدستورية السورية قد ذكرت في وقت سابق أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي أجريت في الداخل يوم الثلاثاء إضافة إلى أصوات العاملين واللاجئين في الخارج بلغت 73 %.

وسخر خصوم الأسد من الانتخابات قائلين إن المرشحين الآخرين غير معروفين نسبياً ولم يمثلا بديلاً حقيقياً عن الأسد.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "هذه الانتخابات غير مشروعة وتقوض الجهود السياسية لإيجاد تسوية لهذا الصراع المروع".

أما الولايات المتحدة التي قالت مراراً إن الأسد فقد شرعيته عندما رد بالقوة على الاحتجاجات التي خرجت إلى الشوارع منذ أكثر من ثلاث سنوات فرأت أن الانتخابات لم تغير شيئاً.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارة قصيرة إلى لبنان إن الانتخابات السورية "بلا معنى لأنه لا يمكن إجراء انتخابات في حين أن الملايين من أبناء الشعب ليست لديهم القدرة حتى على التصويت وليست لديهم القدرة على التشكيك في نتيجة الانتخابات وليس لديهم خيار."