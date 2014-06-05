5 أطفال في دوما مصابين والقصف لا يتوقف

قالت الهيئة العامة للثورة إن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الحر وقوات النظام بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في المتحلق الجنوبي من جهة زملكا وجوبر.

وقُتل شخصان، وسقط جرحى في عربين بريف دمشق جراء القصف بالهاون والمدفعية الثقيلة، وسقطت عدة قذائف هاون في شارع بغداد وشارع حلب وحي المالكي بدمشق، وفي ركن الدين قامت قوات النظام بمداهمة عدة منازل في حي ركن الدين بدمشق

وفي دوما أصيب 5 أطفال بإصابات حرجة نتيجة قصف قوات الأسد على المدينة

واستهدف النظام أطراف حي جوبر الدمشقي بمدافع الفوذليكا

وفي درعا احترقت بعض الأراضي الزراعية في منطقة المرج بعد استهداف المنطقة بالرشاشات الثقيلة من قبل جيش الأسد

وحصلت اشتباكات في مورك بحماة





وأما في المليحة فاستهدف الحر سيارة تحمل رشاش دوشكا





قصفت قوات النظام أمس الأحياء السكنية في المعضمية بالمدفعية بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام شرق المدينة

وفي حلب ألقت طائرات النظام البراميل المتفجرة على حي مساكن هنانو في المدينة

كما قصفت قوات النظام بالأسلحة الثقيلة والمدفعية أحياء مدينة الحراك في درعا ما أدى الى تدمير هائل في المنازل



والى إدلب فقد تعرضت الأحياء السكنية في بلدة كفرومة لقصف عنيف من قبل قوات النظام المتمركزة في معمل القرميد المواجه للبلدة

أما بلدة عقرب في حماه فقد قصفتها قوات النظام بالهاون ما أدى الى نزوح العائلات وتدمير للمنازل.