بالفيديو.. تطورات ميدانية في الحرب السورية

شهدت سوريا، أمس الخميس، تطورات ميدانية، تضمنت اشتباكات بين قوات الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة في عدد من المحافظات السورية مثل حلب وحماة ودرعا.

وقالت مصادر المعارضة السورية إن الطيران الحربي قصف بالرشاشات الثقيلة مدينة الأتارب، وكذلك الطريق العام لبلدة أورم الكبرى، ومدينة تل رفعت بريف حلب، كما قصفت قوات النظام بالمدفعية بلدة تسيل بريف درعا.

ونشبت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا عند حاجزي الجسر والناحية على طريق نوى - الشيخ مسكين، وسقط عدد من الجرحى جراء القصف المدفعي لقوات النظام على المدينة.

وتجددت الاشتباكات بين الثوار وقوات النظام على أطراف حي المنشية بدرعا.

وإلى ذلك، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مطعم السلطنة جنوب حي الثكنة بالرقة.

وشهد ريف حماة اشتباكات بين الثوار وقوات النظام في محيط قاعدة تل عثمان العسكرية بالشمالي الغربي بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة

وقُتل 7 عناصر من قوات النظام جراء كمين نصبه الثوار على محور السمرة في جبل التركمان بريف اللاذقية.

وألقي برميل متفجر من الطيران المروحي على حي بستان القصر بحلب.

ويظهر في مقطع الفيديو التالي استهداف الجيش السوري الحر لحاجز تل الشيخ في ريف حماة

كما لم يسلم جامع الكختلي في حلب القديمة من آثار الدمار جراء عمليات القتال.

وتبدو في المقطع التالي آثار الدمار في مارع بحلب.