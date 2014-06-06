نصر الله: الانتخابات أثبت أن لا حل سياسياً دون الأسد

أعلن حزب الله اللبناني المتحالف مع النظام السوري، الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية السورية أثبتت أن الحل السياسي للأزمة لا يمكن أن يتضمن بعد اليوم أي نقاش حول رحيل الرئيس السوري بشار الأسد الذي أعيد انتخابه بنسبة تقارب 90% من أصوات الناخبين.

ودعا نصر الله كل الجماعات في المعارضة السورية المسلحة الى وقف القتال والتوجه الى المفاوضات بعد أن أثبتت الانتخابات الرئاسية "فشل الحرب العسكرية".

ويأتي كلام نصر الله في وقت تشدّد السلطات السورية منذ إعلان نتيجة الانتخابات التي شاركت فيها - بحسب قولها - نسبة تتجاوز 73% من الناخبين، على أن هذه الانتخابات ستكون مدخلاً للحل السياسي، متوقفة عند "تجديد الشعب ثقته" بالأسد الذي تطالب المعارضة السورية ودول داعمة لها برحيله منذ بدء الحركة الاحتجاجية في البلاد في منتصف مارس 2011 والتي تحولت الى نزاع دامٍ أوقع أكثر من 162 ألف قتيل.

وقال نصر الله في خطاب ألقاه في احتفال تأبيني لأحد قادة حزب الله قرب بيروت، إن "الثمرة الكبيرة التي تترتب على الانتخابات (السورية) هي التالية: الذي يريد أن يعمل حلاً سياسياً في سوريا لا يمكن أن يتجاهل الانتخابات الرئاسية التي حصلت، الانتخابات التي أتت بالدكتور بشار الأسد رئيساً لولاية رئاسية جديدة".

وتابع: "لا يمكن وضع شرط مسبق لاستقالة الرئيس، ولا يمكن وضع شرط أن المفاوضات تفضي الى استقالة الرئيس. الانتخابات تقول للدول العالمية والإقليمية وللمعارضة السورية إن الحل السياسي في سوريا يبدأ وينتهي مع الرئيس بشار الأسد".