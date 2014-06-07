الائتلاف السوري ينفي بحث استبدال أحمد الجربا

تشهد مدينة اسطنبول اجتماعات للهيئة السياسية لائتلاف المعارضة السورية، خلال اليوم السبت وغداً الأحد. وقد نفى فايز سارة العضو في الائتلاف الوطني السوري أن يكون الائتلاف يبحث في تسمية خليفة لرئيسه أحمد الجربا، وقال في اتصال مع قناة العربية إن الاجتماعات التي تجري في اسطنبول تبحث في مواضيع تقليدية.

وستطرح في هذه الاجتماعات قضايا الداخل والمناطق المحاصرة، بالإضافة إلى تقرير رئاسي عن زيارة أحمد الجربا إلى باريس، كما أن هناك نقاشا لأجل الاتفاق على نص رسالة إلى مصر، ونقاش وضع الطلبة السوريين والصعوبات التي تواجههم.

يذكر أن أحمد الجربا كان انتخب في 6 يناير 2014 لفترة ثانية مدتها 6 أشهر، بعد أن حصل على 65 صوتاً، مقابل 52 صوتاً لرئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب.