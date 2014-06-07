بالفيديو.. أهم التطورات الميدانية في سوريا

شهدت سوريا، أمس الجمعة، تطورات ميدانية عديدة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وإحداث دمار في المنازل والمنشآت بريفي دمشق و حلب.

وتفصيلا، قصف الطيران الحربي بصاروخين فراغيين مساء أمس الجمعة بلدة حيان بريف حلب الشمالي.

وأسفر الصاروخ الأول عن إصابة سبعة أفراد من عائلة واحدة وإحداث دمار طال منزلين وسيارة مدنية. فيما لم ينفجر الصاروخ الثاني مخلفاً حفرة كبيرة في مكان سقوطه.

كما قصفت القوات الحكومية مدينة داريا وبلدات أخرى في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

أما في محافظة حلب فقد أسفرت المعارك الدائرة في جبل عزان بالريف الجنوبي عن مقتل جنود من القوات الحكومية وتدمير 3 دبابات.

ويصور الفيديو التالي قصفاً بالبراميل المتفجرة على حي الحيدرية شرقي حلب.



وسقط قتلى وجرحى أغلبهم من النساء والأطفال جراء القصف بالبراميل المتفجرة.

وفي هذا المقطع، يعطب الثوار عربة عسكرية على جبهة المليحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وفي تطور آخر، قصفت دبابات الثوار معاقل جيش النظام في تل الجموع على أطراف مدينة نوى بريف درعا الغربي.