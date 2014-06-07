بالفيديو.. معركة تحرير تل الجموع و"اللواء 61" بدرعا

أفاد ناشطون بإطلاق "جبهة ثوار سوريا" معركة تحرير "تل الجموع"، غربي درعا، بالإضافة إلى تحرير قيادة اللواء 61، آخر معاقل النظام في منطقة الجيدور جنوب القنيطرة.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت عن هذه الاشتباكات، امتلاك الثوار لأسلحة ثقيلة، كالمدافع والدبابات، استخدموها لاستهداف معاقل النظام في تل الجموع.

وفي سياق متصل، كثف طيران النظام الحربي غاراته على أحياء مدينة درعا وريفها، حيث شهدت بلدات تسيل وإنخل ونوى قصفا عنيفا بالبراميل المتفجرة والمدفعية الثقيلة.

مدفع جبهة ثوار سوريا يدكّ معاقل قوات الأسد في تل الجموع



مدفع جبهة ثوار سوريا يدكّ تل الجموع وإصابات محققة



دبابة جبهة ثوار سوريا تدكّ معاقل قوات الأسد في تل الجموع