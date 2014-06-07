داعش يختطف 150 تلميذاً كردياً في حلب

اختطف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الملقب بـ "داعش"، أكثر من 150 تلميذاً كردياً من مدينة عين العرب في حلب، بحسب ما أكد مسؤولون أكراد وناشطون، لتلفزيون "سي إن إن".

وتتراوح أعمار التلاميذ الأكراد المختطفين بين 15 و18 عاماً.

ونقل مسلحون من داعش، التلاميذ المختطفين من مدرسة للشريعة الإسلامية إلى مدينة منبج في حلب، حيث يخضعونهم للتدريب، بحسب ما أكد نوري محمود، العضو في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.

وعبّر محمود عن مخاوفه من أن داعش تدرب المراهقين على القتال لاستخدامهم في عمليات إرهابية، على حد تعبيره.

واعتقل داعش الطلاب أثناء توجهم إلى مدينة حلب في حافلات للامتحانات، بعد أن رفض النظام فتح صفوف لهم في بلدتهم الخاضعة لسيطرة الأكراد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.