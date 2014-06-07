480 معتقلاً سياسياً يأملون الخروج من سجون الأسد

نقلت السلطات السورية 480 معتقلاً، بينهم ثمانون امرأة، من سجن عدرا قرب دمشق إلى العاصمة تمهيداً للإفراج عنهم، في إطار مبادرة من الرئيس السوري بشار الأسد بعد إعادة انتخابه، بحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن محامين.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "أفرج النظام عما لا يقل عن 400 رجل و80 مواطنة من سجن عدرا ممن يحاكمون بتهم الإرهاب، وسيتم خروجهم من مبنى محافظة دمشق في حي المرجة في دمشق"، مشيراً إلى أن حوالي 20 منهم "خرجوا بالفعل".

وأوضح أنه في حين يعتبر النظام هذه المبادرة "مكرمة من الرئيس الأسد بعد إعادة انتخابه، نعتبرها إدانة للنظام الذي يعتقل أشخاصاً أبرياء بسبب آرائهم السياسية".

يذكر أن السلطات السورية تعتقل بحسب منظمات عدة مدافعة عن حقوق الإنسان، عشرات آلاف الأشخاص بتهم "الإرهاب"، بعضهم لنشاطهم المعارض ولو السلمي، وآخرون للاشتباه بأنهم معارضون للنظام، أو حتى بناء على وشاية كاذبة.

وكانت السلطات أفرجت قبل يومين عن حوالي 320 سجيناً من سجن حلب (شمال) المركزي الذي استعادت قوات النظام السيطرة عليه أخيراً بعد معارك ضارية مع مقاتلي المعارضة استمرت أشهرا طويلة. وقال المرصد السوري إن قسماً من هؤلاء كانوا "يقاتلون إلى جانب قوات النظام" خلال معركة السجن.