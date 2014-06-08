أخبار سوريا اليوم بالفيديو

تواصل، الأحد، قصف النظام السوري بالمدفعية والطيران والبراميل المتفجرة على مختلف مناطق سوريا بالتزامن مع اشتباكات متفرقة.

وطال مدينة داريا بريف دمشق قصف بالأسطوانات المتفجرة والمدفعية الثقيلة، في وقت تواصلت فيه الاشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في المنطقة.

وبريف دمشق أيضاً شهدت بلدة المليحة غارتين جويتين، بالإضافة إلى اشتباكات عنيفة تمكن خلالها الجيش الحر والكتائب الإسلامية من إعادة السيطرة على نقاط جديدة كانت تتمركز فيها قوات النظام.

اقتحام نقاط لقوات النظام بمحيط بلدة المليحة

وفي دمشق العاصمة وقع عدد من الجرحى جراء سقوط قذيفة هاون على بناء قرب ساحة العباسيين، فيما تجددت الاشتباكات العنيفة في حي جوبر بين الجيش الحر وقوات النظام.

أما في حلب فتجدد القصف بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي على عدة أحياء من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. كما دارت اشتباكات على عدة محاور في حلب، تم خلالها استهداف نقاط تمركز قوات النظام بقذائف الهاون والدبابات.

استهداف تجمعات قوات النظام بمحيط سجن حلب المركزي

ومن ناحية حماة وريفها، تجددت الاشتباكات بين الثوار وقوات النظام بمحيط مدينة مورك في محاولة من قوات النظام اقتحام المدينة. ومن جهته، قصف الجيش الحر تجمعات قوات النظام في مدينة محردة بالصواريخ وقذائف الهاون. كما ألقى الطيران الحربي عدة براميل متفجرة على ريف حماة.

الطيران المروحي يلقي برميلين متفجرين على بلدة مورك بريف حماة

وفي حمص أيضاً، استهدف الثوار، و تحديداً "الجبهة الإسلامية"، تجمعات لقوات النظام بقريتي فلة والقبو بالصواريخ، فيما قصف جيش النظام مدينة الرستن بالمدفعية.

جيش النظام يقصف مدينة الرستن بريف حمص

أما في إدلب، فألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على بلدة التمانعة، كما استهدفت غارة عنيفة للطيران معرة النعمان.

غارة عنيفة استهدفت معرة النعمان

أما في اللاذقية، فاستهدفت الكتائب الإسلامية بقذائف الهاون تجمعات لقوات النظام بمحيط قمة تشالما تزامناً مع اشتباكات دارت في المنطقة.

استهداف عناصر النظام في ريف اللاذقية

ومن جهة درعا، استهدف الجيش الحر بالقذائف والدبابات عدة نقاط لقوات النظام، أبرزها على تل الجموع بين مدينة نوى وبلدة تسيل، وسط اشتباكات عنيفة في المنطقة في محاولة لاقتحامها. كما دارت في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام.

التصدي لقوات النظام في درعا

وفي دير الزور أيضاً، استهدف الجيش الحر بالقذائف قوات النظام، فيما دارت اشتباكات على عدة محاور بين "كتائب مجلس شورى المجاهدين" من جهة و"داعش" من جهة أخرى، سيطر خلالها "داعش" على حقل ‏كونيكو للنفط.

استهداف قوات النظام في دير الزور

وأخيراً، شهدت الرقة قصفاً للطيران الحربي، فيما طال القنيطرة قصف مدفعي استهدف بلدة كودنة بالجولان.