"الائتلاف" يدين إرهاب داعش ويلتزم بمحاربته

أدان الائتلاف الوطني السوري عمليات الإعدام الوحشية التي ترتكبها عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) الإرهابي، والتي طال آخرها اثنين من الثوار في ريف حلب.

وأكد الائتلاف التزامه بالوقوف في وجه "الأعمال الإجرامية لهذا التنظيم والانتهاكات المتكررة التي يقترفها بحق الشعب السوري".

وتوجه الائتلاف إلى سائر أبناء الشعب السوري بضرورة التكاتف في سبيل وقف التجاوزات التي يرتكبها "داعش" الإرهابي. كما دعا في نفس الوقت إلى توحيد الصفوف في وجه قوات النظام وعصاباته والميليشيات المقاتلة إلى جانبه.

وأكد الائتلاف مرة أخرى أن "داعش" هو "عدو للشعب السوري، ومتواطئ ضد ثورته ويمثل خطراً على حاضرها ومستقبلها"، لذا دعا المجتمع الدولي إلى ضرورة "تقديم الدعم اللازم للقضاء على جميع مصادر إرهاب الشعب السوري، وحماية المدنيين والدفاع عنهم" ضد تجاوزات "داعش" وقوات نظام الأسد.