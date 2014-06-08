الائتلاف يطالب مجلس الأمن بمنع سلاح الجو لدى النظام

طالب الأمين العام للائتلاف الوطني السوري بدر جاموس، السبت، مجلس الأمن باتخاذ قرار واضح وجاد يتضمن تحييد سلاح جو النظام.

وقال جاموس في تصريح صحافي، "تتعرض مدينة دوما بريف دمشق لقصف مستمر منذ نحو يومين يشنه الطيران الحربي التابع للنظام ومدفعيته الثقيلة".

وأضاف، "اليوم استهدفت قوات النظام السوق الشعبي المكتظ بالسكان وسط المدينة ما أدى لاستشهاد ثمانية أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال، ومن ثم عادت لتستهدف نفس المكان بقذيفة هاون بعد تجمع المسعفين مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات، ولم يتمكن النشطاء في المكان من حصر الأعداد حتى اللحظة".

وتابع الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، "ندين بأشد العبارات استهداف النظام للمدنيين الأبرياء والاستمرار في قتل الأطفال، ونعتبر أنه ليس هناك فائدة من وراء المحاولات الرامية إلى تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2139 وذلك في ظل استمرار القصف العشوائي للأحياء السكنية".