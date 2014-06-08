سفينة تقل "كيمياوي سوريا" تبحر إلى مواقع تدميرها

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أن إحدى السفينتين اللتين تحملان أسلحة سلّمتها سوريا أبحرت، الأحد، لنقل هذه الأسلحة إلى فنلندا والولايات المتحدة حيث سيتم تدميرها.

وقالت المنظمة في بيان إن "السفينة النرويجية تايكو، التي تشارك في العملية البحرية الدولية لنقل الأسلحة الكيمياوية السورية، أبحرت اليوم إلى فنلندا والولايات المتحدة لتسليم حمولتها من الأسلحة الكيمياوية بهدف تدميرها في هذين البلدين".

في المقابل، لا تزال السفينة الثانية الدنماركية "ارك فوتورا" في مكانها بانتظار أن تتسلم آخر حمولة أسلحة كيمياوية من الحكومة السورية.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي للمنظمة، أحمد اوزمجو، في البيان: "لا نزال نركز جهدنا على آخر كميات من الأسلحة الكيمياوية الموجودة داخل الأراضي السورية، ونحض السلطات السورية على إنجاز تسليمها في أسرع وقت".

والخميس، أعلنت منسقة الأمم المتحدة لتفكيك الترسانة الكيمياوية السورية، سيغريد كاك، في مؤتمر صحافي أن نحو 7.2% من هذه الترسانة لا تزال في سوريا.

وتقول السلطات السورية من جهتها إن المواد السامة المتبقية لديها موجودة في موقع واحد، لكن نقلها غير ممكن لأسباب أمنية.