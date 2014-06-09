مفتي سوريا: انتخبت الأسد تنفيذاً لوصية الرسول محمد

ظهر مفتي النظام السوري، أحمد الحسون، في فيديو مصور وهو يدلي بصوته في انتخاب بشار الأسد بمدرسة نبيل معصراني في المزة، وذلك خلال تغطية التلفزيون للانتخابات السورية التي انتهت بفوز بشار الأسد بنسبة تجاوزت 88%.

وقال: "انتخبت بشار الأسد تنفيذاً لوصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم".

وأوضح أنه ينتخب جند الشام الذين أوصى الرسول باللحاق بهم، مستنداً إلى حديث للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، "قال أحد الصحابة اختر لي يا رسول الله مع أي جند أكون، فقال له كن مع جند الشام.. كن مع جند الشام"، ونحن وضعنا في الصندوق "جند الشام" الذين أوصانا بهم رسول الله، قاصدا في ذلك انتخابه للأسد.

وقال الحسون في اللقاء المصور معه الذي بثته قناة "الدنيا" السورية، إن "سوريا اليوم تكتب نصرها، وإن البطاقات الانتخابية التي وضعت في صناديق الاقتراع هي تعبير عن الوفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن سوريا".

وقال إن " بشار الأسد قال إن المعركة طويلة، وذلك بعد ثاني شهر من بدء الهجوم على سوريا، ولكن قال في النهاية سننتصر".