45 قتيلاً في معارك بين "داعش" وفصائل من معارضة سوريا

قتل 45 مقاتلاً على الأقل في اشتباكات بين عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) ومقاتلين من كتائب في المعارضة المسلحة، بينهم "جبهة النصرة"، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين.

وجاء في بريد إلكتروني للمرصد: "ارتفع إلى 45 عدد المقاتلين الذين لقوا مصرعهم أمس خلال اشتباكات في خشام وفي جنوب بلدة الصور بالريف الشرقي لدير الزور وفي جنوب غرب مدينة الزور، بين الدولة الإسلامية في العراق والشام من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من جهة أخرى".

وأشار إلى أن بين القتلى "17 مقاتلاً من الكتائب و28 مقاتلاً على الأقل من الدولة الإسلامية، معظمهم من جنسيات عربية وأجنبية".

وقال المرصد إن الاشتباكات العنيفة التي تدور منذ ليل أمس أدت إلى "سيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام على بلدة خشام بالكامل صباح اليوم".

ويسعى تنظيم "داعش" إلى إقامة "دولته" في المنطقة الممتدة من الرقة شمالاً إلى الحدود السورية العراقية في الشرق، حيث يمكنه التواصل مع عناصر التنظيم نفسه داخل العراق، بحسب ما يقول خبراء ومعارضون.

وظهر التنظيم المعروف اليوم باسم "داعش" في سوريا في ربيع 2013، وقوبل بداية باستحسان معارضي الرئيس بشار الأسد الباحثين عن أي مساعدة في قتالهم ضد القوات النظامية، إلا أن هذه النظرة سرعان ما تبدلت مع ارتكاب التنظيم تجاوزات وسعيه إلى التفرد بالسيطرة.

وتتهم فئات واسعة من المعارضة المسلحة "داعش" بالعمل لصالح النظام. كما تأخذ عليه تطرفه في تطبيق الشريعة الإسلامية كإصدار فتاوى تكفير عشوائياً وقيامه بعمليات خطف وإعدام طالت العديد من المقاتلين.

ومنذ مطلع يناير تدور معارك عنيفة بين "داعش" وكتائب من المعارضة المسلحة أبرزها النصرة، أدت إلى مقتل أكثر من ستة آلاف شخص، بحسب المرصد.