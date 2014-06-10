أخبار سوريا اليوم بالفيديو

قتل 3 أطفال، أمس الاثنين، ووقع العديد من الجرحى جراء قصف الطيران الحربي السوري بلدة صيدا بريف درعا.

انتشال جثث أطفال قضوا جراء غارات جوية استهدفت بلدة صيدا بريف درعا

ومن جهة حمص، تعرضت مدينة تلبيسة لقصف بالهاون والمدفعية بالإضافة إلى إلقاء طيران النظام للأسطوانات المتفجرة على المدينة، التي كان الثوار قد أعلنوا تحريرها منذ بضعة أيام. في حماة أيضاً، استهدفت غارة جوية بلدة كفرزيتا

غارة جوية على بلدة كفرزيتا في ريف حماة

أما في اللاذقية فاستهدف الجيش الحر بقذائف الهاون مراكز لقوات النظام في قرية سقوبين. من جهة دير الزور، سقط عدد من الجرحى جراء قيام عناصر "داعش" الإرهابي بتفجير عدة منازل في بلدة محيميدة.

وعلى جبهة حلب، ألقى طيران النظام صواريخ وبراميل متفجرة على عدة أنحاء من المحافظة، بالتزامن مع قصف بالرشاشات الثقيلة. في إدلب أيضاً، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة عدة قرى، منها جبل الزاوية.

القصف العنيف الذي تتعرض له منطقة جبل الزاوية في إدلب

وفي ريف دمشق، سقط عدد من القتلى والجرحى جراء القصف بالمدفعية والهاون الذي طال بلدة جسرين، بالإضافة إلى سقوط صاروخ أرض-أرض على بلدة. ما طال القصف بالمدفعية بلدتي يلدا جنوب العاصمة دمشق ومرانة في الغوطة الغربية.

آثار الدمار جراء القصف على بلدة يلدا جنوب دمشق

أما الثوار فاستهدفوا بدورهم رتلاً عسكرياً على طريق دمشق-بغداد في القلمون الشرقي بريف دمشق.

استهداف رتلاً عسكرياً على طريق دمشق-بغداد في القلمون