الائتلاف يفتتح مكتباً في بروكسل لملاحقة جرائم الأسد

يتسلم الائتلاف الوطني السوري المعارض المقر المخصص لمكتب الدائرة القانونية التابعة له في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب تصريحات المعارض السوري هيثم المالح الذي أفاد أيضا أن المكتب سيدشن رسمياً في غضون أيام.

وقال المالح إن المكتب سيتابع الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل المعارضة ضد قيادات النظام السوري المتهمة بارتكاب جرائم حرب، إضافة إلى نشاطه في استعادة الأموال المهربة من قبل قيادات النظام بالتعاون مع منظمة الشفافية العالمية.

يأتي هذا بعد أن أعلن الائتلاف السوري الوطني المعارض عن تخصيص ميزانية مالية لافتتاح مكتب في بروكسل مهمته ملاحقة جرائم نظام الأسد أمام المحافل الدولية.