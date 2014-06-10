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دير الزور بين فكي كماشة "داعش" ونظام الأسد

المصدر: العربية.نت
داعش والنظام يحاصران دير الزور
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طالب الائتلاف الوطني السوري كافة دول أصدقاء الشعب السوري بتقديم دعم عسكري أكبر للجيش الحر، يمكنه من توفير الحماية للشعب السوري الأعزل وفك الحصار عن دير الزور، حيث سيطر تنظيم داعش على المعبر الشمالي، فيما يسيطر النظام على الجهتين الجنوبية والشرقية للمدينة.

وتعاني دير الزور من شح في المواد الطبية والغذائية نتيجة قطع الطريق قبل نحو ستة أيام، وقيام التنظيم المذكور بمنع عبور المساعدات الإنسانية والطبية القادمة إلى المدينة بشكل كامل، بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي والماء نتيجة هجوم تنظيم داعش على معمل الغاز "كونيكو"، وهو المغذي الرئيسي للمدينة بالكهرباء مما أدى إلى توقفه عن العمل.

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