فرقة الأسد الغنائية "المفضلة" تغني ضده

حورت فرقة بشار الأسد الموسيقية المفضلة إحدى أغانيها لتسخر من الرئيس السوري وتنتقده بشكل لاذع.

وجاء ذلك خلال استضاف الإعلامي الساخر، جون أوليفر، في برنامجه الشهير Last Week Tonight with John Oliver على قناة HBO الأميركية فرقة "Right Said Fred".

وذكّر أوليفر أنه "تم تسريب عدد من رسائل بشار الأسد الإلكترونية منذ سنتين، وتضمنت إحدى هذه الرسائل قائمة بالأغاني التي اشتراها الأسد من موقع "iTunes" وتضمنت اللائحة أغنية لفرقة "Right Said Fred".

وعبر مقدم البرامج عن استيائه الشديد لعدم قدرة أحد على فعل أي شيء ولو بسيط لأذية الأسد، وقال: "يمكننا على الأقل إيجاد شيء ما يحبه ونقلبه ضده".

فاستضاف المقدم الفرقة وطلب منها أداء أغنية خاصة للأسد، فأدّت الفرقة أغنيتها "أنا مثير جداً" مع استبدال الكلام بآخر ضد الأسد.

وتقول الأغنية الجديدة: "أنت مريع جداً لتكون موجوداً على هذه الأرض، مريع جداً لتكون موجوداً على هذه الأرض، مريع جداً لدرجة مؤلمة".

وطلبت الفرقة من الأسد في الأغنية التوقف عن "تحميل" أغنياتهم، ووصفته بـ "الوحش".

كما وصفت الفرقة الأسد بـ"وصمة العار المتنقلة" وقارنته بالزعيم النازي أدولف هتلر، وقالت: "على الأقل هيتلر كان يملك موهبة الرسم!".

وأنهت الفرقة أغنيتها بوصف الأسد بـ"عديم الأخلاق" وبالتوسل إليه مجدداً بالتوقف عن الاستماع إلى أغانيها.

ولاقى فيديو الأغنية الذي نشر على موقع "يوتيوب"، رواجاً كبيراً، وتخطى عدد مشاهديه الـ 33 ألفاً.