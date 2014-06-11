داعش والنصرة يهجران 130 ألف شخص من دير الزور

حصدت معارك دير الزور المحتدمة منذ أربعين يوماً، أرواح أكثر من 650 شخصاً بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أغلبهم ينتمون إلى تنظيم داعش. وأجبرت أكثر من مئة وثلاثين ألف شخص على النزوح.

وكانت المعارك اشتدّت حدّتها في المنطقة الشرقية مع محاولة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" إلى إقامة "دولته" في المنطقة الممتدة من الرقة شمالاً إلى الحدود السورية العراقية في الشرق.

وقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة القتلى من المدنيين في هذه المعارك لم تتعدَّ 40 قتيلاً، علما بأن أغلب القتلى من المتقاتلين المنتمين إلى تنظيم داعش من جهة وجبهة النصرة من جهة أخرى، التي تقاتل إلى جانب المعارضة في سوريا.