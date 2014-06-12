بالفيديو.. التطورات الميدانية في سوريا اليوم

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية عن قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة حي مساكن هنانو بحلب ورزحت مدينة عندان في ريف حلب تحت قصف البراميل المتفجرة، كما ألقت مروحيات النظام برميلين متفجرين على مدينة حريتان بريف حلب.

وشنّ الطيران الحربي غارة جوية على مدينة الأتارب بريف حلب. فيما وقعت اشتباكات في الجهة الغربية من حيي الحويقة والرشدية مترافقة مع قصف مدفعي استهدف منطقة دير الزور.

وأفيد بمقتل طفل ووقوع عدة جرحى جراء غارة جوية من الطيران الحربي على بلدة تقاد بريف حلب الغربي.

وأفادت شبكة سوريا مباشر عن وقوع غارة جوية تستهدف مدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي وثلاث غارات جوية على المنطقة الغربية لمدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي.

أما في دمشق فشن النظام السوري غارتين جويتين على حي جوبر شرقي العاصمة دمشق.

وأظهر فيديو حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمنازل السكنية في حي الصاخور بمدينة حلب إثر إلقاء البراميل المتفجرة.

وفي مدينة تلبيسة شنّ الطيران السوري غارة بالصواريخ الفراغية على المزارع الغربية. فيما أظهر فيديو جانباً من الاشتباكات والقصف على قرية أم شرشوح في مدينة تلبيسة.

وفي غوطة دمشق أظهر فيديو جانباً من الدمار الذي خلفته المقاتلات الحربية اليوم.

و بريف دمشق اعلن عن مقتل سيدة ووقوع العديد من الجرحى وأضرار كبيرة في الأبنية السكنية جراء شن الطيران الحربي عدة غارات جوية على بلدة كفربطنا في الغوطة الشرقية.

وشن الطيران المروحي عدة غارات جوية على مدينة تل رفعت بريف حلب اسفر عن دمار منزلين، فيما استهدف القصف المدفعي لقوات النظام قرى عبطين، بلاس، الوضيحي بريف حلب الجنوبي.



وألقى الطيران المروحي البراميل المتفجرة على بلدة صيدا بريف درعا، وشن الطيران المروحي غارتان جويتان على بلدتي تسيل وعدوان بريف درعا

فيما تواصل القصف بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي على مدينة إنخل.



واظهر فيديو اصابات مباشرة داخل مقرات النظام إثر استهدافها بالمدافع في حي الخالدية بمدينة حلب.

