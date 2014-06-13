احتدام المعارك في ريف دمشق و"الحر" يتقدم في رنكوس

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن كتائب الجيش الحر سيطرت على أجزاء واسعة من مدينة رنكوس في القلمون فيما لاتزال الاشتباكات مستمرة داخل المدينة ومحيطها.

وفي ريف العاصمة، تشهد بلدة المليحة والمناطق المحيطة اشتباكات بين الثوار وقوات النظام، وفي حمص هز انفجار ضخم حي الوعر وسط إطلاق نار كثيف من قوات النظام التي تستهدف كذلك الأحياء السكنية في الرستن والحولة بريف حمص.

وأفادت الهيئة العامة للثورة أيضاً بأن الثوار سيطروا على منطقة المقلع في خان طومان بريف حلب الجنوبي الغربي.

وفي موازاة ذلك، يستمر مسلسل سقوط البراميل المتفجرة على منطقة الجندول وحي الحيدرية في حلب.