التحقيق بملفات أميركيين من أصل صومالي يقاتلون بسوريا

قال متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، يوم الخميس، إن المكتب يجري تحقيقات في ملفات مواطنين أميركيين من أصل صومالي سافروا من منطقة سان بول بولاية منيابوليس إلى سوريا ليحاربوا مع جماعات إسلامية.

وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي في منيابوليس كايلي لوفن، إن المكتب تلقى معلومات خلال الأشهر الأخيرة تشير إلى أن ما بين 10 و15 رجلا من الجالية الصومالية الكبيرة في المنطقة سافروا لسوريا.

وفي الآونة الأخيرة، كلفت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات سرية أميركية منسقين أو فرقا خاصة لمراقبة رحلات سفر مثل هذه خوفا من أن يعود الأميركيون المتشددون لشن هجمات في الداخل.

والتحقيق الحالي امتداد لتحقيق فتح في 2007 بشأن احتمال ارتباط أشخاص من أصول صومالية بالإرهاب بعد أن سافروا من المنطقة ذاتها في منيابوليس إلى الصومال إما للقتال في صفوف حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة أو جمع أموال للحركة.

وقال مسؤول أميركي آخر إن معظم الأميركيين وأصحاب الجنسيات الأخرى الذين سافروا إلى سوريا ينضمون إما لجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة وإما لتنظيم "داعش الإرهابي".

وقدر مسؤولون أميركيون أن عشرات الأميركيين سافروا إلى سوريا للقتال هناك

وتقول سلطات الأمن في بعض الدول الغربية، بينها بريطانيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، إن مئات من مواطنيها يقومون بالمثل.