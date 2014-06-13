بالفيديو.. نظام الأسد يواصل قصفه للمدن السورية

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية عن سقوط جرحى جراء قصف لطيران النظام بالصواريخ على مدينة مارع بريف حلب.

واستهدف قصف بالمدفعية الثقيلة منازل المدنيين في مدينة الحولة بريف حمص من قبل حاجز قرية قرمص.

وسقط عدد من الجرحى جراء القصف المدفعي على بلدة الميدعاني في منطقة المرج بالغوطة الشرفية في ريف دمشق، وألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين على مدينة داريا بريف دمشق.

فيما تواصل القصف المدفعي لقوات النظام على مدينة داعل بريف درعا. وأفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا بأن الطيران الحربي شن غارتين جويتين على محيط الأتارب في حلب وفي جوبر بدمشق.

وشنّ الطيران الحربي غارة جوية بصواريخ فراغية على حيان في حلب.

وأظهر فيديو جولة على محور قمة النبي يونس تظهر أماكن تمركز جنود الأسد قبل محاولة التقدم على منطقة كتف الجلطة في ريف اللاذقية.

فيما استهدف الجيش الحر في ريف إدلب حاجز عين قريع بقذائف الهاون 120 مم بالقرب من وادي الضيف وأوقع إصابات.

قصف الطيران الحربي ريف حماة وكفر نبودة بالبراميل المتفجرة .

فيما استمر القصف بالطيران الحربي على كفرزيتا في ريف حماة.