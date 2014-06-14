انفجار ضخم يهز "سوق السلاح" في الميادين بدير الزور

هز انفجار ضخم، السبت، وقع في سوق السلاح في مدينة الميادين الواقعة في ريف دير الزور شرق سوريا، مخلفاً 30 قتيلاً وجرح عشرات آخرين، حسبما أفاد التلفزيون السوري، وتبعد الميادين حوالي 70 كيلومترا عن الحدود العراقية.

وأفاد نشطاء بأن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة في "سوق السلاح" بجانب "سوق الغنم" في مدينة الميادين، أسفر عن قتلى وجرحى، لافتين إلى صعوبة الاقتراب من مكان الانفجار لإسعاف الجرحى بسبب تتابع انفجارات الذخائر داخل هذا السوق.

يذكر أن ريف دير الزور الشرقي يشهد معارك بين جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، أودت بحياة عشرات المقاتلين من الطرفين، بينهم مدنيون في مناطق سيطرة الطرفين في ريف دير الزور.