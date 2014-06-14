حرس الحدود الأردني يدمر 4 سيارات قادمة من سوريا

دمرت قوات حرس الحدود الأردني، مساء الجمعة، 4 سيارات قادمة من سوريا حاولت اجتياز الحدود الأردنية بصورة غير شرعية، بحسب ما أعلن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ليل الجمعة/السبت.

وقال المصدر إن "أربع سيارات من نوع "ترك" حاولت مساء الجمعة اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية وبطريقة غير شرعية". وأضاف أنه "على الرغم من تحذيرها وتنبيهها من قبل قوات حرس الحدود، فإنها لم تمتثل للتوقف، وتم تبادل إطلاق النار مع الأشخاص الذين كانوا على متنها، وتم تدميرها جميعاً وسحبها إلى نقاط آمنة".

وأكد المصدر، في تصريحاته التي نقلتها "وكالة الأنباء الأردنية" الرسمية، أن "القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل حزم وبشتى الوسائل للحفاظ على أمن وسلامة حدود المملكة الأردنية الهاشمية ومواطنيها".

ولم يعط المصدر المزيد من التفاصيل حول مصير الأشخاص الذين كانوا يقودون تلك السيارات.

وعززت السلطات الأردنية الرقابة على الحدود مع سوريا، والتي تمتد لأكثر من 370 كلم، واعتقلت عشرات الأشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني.

وتؤوي المملكة الأردنية أكثر من نصف مليون لاجئ سوري، وتؤكد سلطاتها أن التهريب على الحدود ارتفع بنسبة 300% خلال العام الماضي.