كاميرات إسرائيل تسجل قصف الأسد لنوى بريف درعا

رصدت كاميرات جيش الدفاع الإسرائيلي وحشية نظام الأسد، حيث نشر موقع جيش الدفاع الإسرائيلي على "يوتيوب" مقطع فيديو عملية قصف مكثفة طالت مدينة نوى بريف درعا في 16 مايو الماضي.

وتتعرض مختلف المناطق السورية لقصف متواصل من قبل قوات النظام فيما تسقط براميل الأسد المتفجرة بشكل دائم، مخلفة الدمار والقتلى والجرحى.

وتتصاعد وتيرة المعارك في نوى بين الحين والآخر، نظرا لأهمية هذه المدينة، فهي تعد أكبر مدن درعا وأقربها للجولان.

ويحتفظ الجيش الحر داخلها بأكبر تجمعاته في المحافظة، نظرا لأنها قريبة جداً من القنيطرة الواقعة في معظمها تحت سيطرة المعارضة.